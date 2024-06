Russische Hacker, die zuvor in die Systeme von Microsoft eingedrungen waren und Mitarbeiterpostfächer ausspionierten, haben auch E-Mails von Kunden des Technologieriesen entwendet. Die Enthüllungen heben die Tragweite des Datenbruchs hervor und erfolgen zu einem Zeitpunkt erhöhter Regulierungsprüfungen bezüglich der Sicherheit von Microsofts Software. Ein mutmaßlich chinesisches Hackerkollektiv, das Microsoft letztes Jahr kompromittierte, hat bereits tausende E-Mails der US-Regierung entwendet. Microsoft erwähnte, es informiere ständig Kunden über die Vorfälle, während man gleichzeitig das eigene Sicherheitssystem überarbeite. Im Januar hatte das Unternehmen erklärt, nur ein "sehr kleiner Prozentsatz" sei betroffen gewesen; jedoch versuchten die Hacker weiterhin einzudringen, was Zweifel an der Sicherheit der Microsoft-Systeme aufwarf.

