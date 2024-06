Nachdem die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) am Montag auf ein neues Jahreshoch geklettert war, ging es im Laufe der Handelswoche wieder leicht bergab. Doch der Wochenausklang sieht versöhnlich aus. Am Freitagmorgen ist das Papier des chinesischen Auto- und Batteriekonzerns mit fast 2% im Plus. Dürfen Anleger bald mit dem nächsten Höchststand rechnen? Die Chinesen holen auf Die Nachrichtenlage würde ein neues Jahreshoch hergeben, denn es gibt good news für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...