Die Nike-Aktie (WKN: 866993) ist am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel nach einer Horror-Meldung um -13% abgestürzt. Das beunruhigt Aktionäre jetzt und könnte in den kommenden Jahren zu einem Problem werden. Ausblick enttäuscht Analysten Im Rahmen einer Analystenkonferenz hat der Sportartikelhersteller Nike am Donnerstag nach Börsenschluss einen sehr negativen Ausblick auf das kürzlich begonnene Geschäftsjahr (Laufzeit bis Mai 2025) geliefert. ...

