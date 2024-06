EQS-News: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

edding AG gibt Ergebnis des Aktienrückkaufangebots bekannt



28.06.2024 / 11:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die edding AG hat ihr am 3. Juni 2024 angekündigtes Aktienrückkaufangebot abgeschlossen. Im Rahmen dieses freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots wurden der Gesellschaft 17.404 Vorzugsstückaktien zum Preis von 39,00 Euro angeboten; das entspricht 1,6% des Grundkapitals. Die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Juni 2023 zum Rückkauf eigener Aktien erlaubt die nunmehr vorgesehene Kapitalherabsetzung durch Einziehung der angebotenen Vorzugsstückaktien. Über die edding AG: Das 1960 in Hamburg gegründete Unternehmen hat im Jahr 2023 einen Konzernumsatz in Höhe von 160,8 Mio. EUR mit im Jahresdurchschnitt 726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftet. Mit den Marken edding, Legamaster und Playroom bietet das Unternehmen langlebige und hochwertige Produkte und Lösungen für den privaten und gewerblichen Bedarf. Das Portfolio umfasst Marker und Schreibgeräte, Produkte der visuellen Kommunikation, wie Flipcharts, Whiteboards und e-Screens, innovative digitale Anwendungen sowie Tätowierfarbe. Zu den grundlegenden Werten des Unternehmens zählt die Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft. edding möchte Menschen bestärken, ihre Persönlichkeit, Ideen und Gedanken auszudrücken und auf unterschiedlichsten Oberflächen sichtbar zu machen. Ahrensburg, 28. Juni 2024 edding Aktiengesellschaft Der Vorstand ____________________________



28.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com