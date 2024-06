Die DEUTZ AG mit Sitz in Köln (Deutschland) hat heute über die DEUTZ Corporation mit Sitz in Atlanta (USA), eine mittelbare hundertprozentige Tochtergesellschaft, einen Vertrag über den Erwerb von 100 % der Anteile an der Blue Star Power Systems, Inc. ("Blue Star Power Systems") von der Blue Star Power Systems Holdings, Inc. unterzeichnet. Der bislang privat geführte Hersteller von Stromerzeugungsaggregaten ("GenSets") mit Sitz in North Mankato, Minnesota (USA), entwickelt, produziert und vertreibt derzeit überwiegend diesel- und gasbetriebene GenSets im Leistungsbereich von 20 bis 2.000 kWe in ...

