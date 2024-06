Die Analysten von mwb research nehmen die Coverage der energenta AG mit einer KAUFEN-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 4,30 auf, was einem Aufwärtspotenzial von 22,9% entspricht. energenta revolutioniert die Kunststoffrecyclingindustrie, indem es Kunststoffabfälle in wertvolle Sekundärrohstoffe umwandelt. Dies steht im Einklang mit den neuen EU-Vorschriften, die bis zum Jahr 2030 einen Recyclinganteil von bis zu 35% in neuen Kunststoffen vorschreiben. energenta will diese Lücke schließen, indem es sein Know-how und seine fortschrittlichen Verarbeitungstechnologien nutzt. Durch die Umwandlung von nicht wiederverwertbaren Kunststoffabfällen in energiereiche Brennstoffe und von wiederverwertbaren Kunststoffabfällen in hochwertige Rezyklate unterstützt energenta die Industrie bei der Verringerung ihres CO2-Fußabdrucks und der Verbesserung der Nachhaltigkeit und positioniert energenta als wichtigen Akteur in der entstehenden Kunststoff-Kreislaufwirtschaft. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/energenta%20AG





