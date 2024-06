Der Immobilien-Konzern Branicks Group baut Schulden ab: Man reduziere einen Teilbetrag der VIB-Brückenfinanzierung in Höhe von 40 Millionen Euro zum Quartalsende, so das Unternehmen aus Frankfurt am Freitag. Die Brückenfinanzierung aus der Übernahme der VIB Vermögen hat damit noch ein Restvolumen von 120 Millionen Euro, der spätestens bis Ende 2024 ...

