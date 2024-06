Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem der Primärmarkt in der Vorwoche emissionsfrei geblieben war, wagte sich in dieser Woche mit der Deutschen Kreditbank mit einem öffentlichen Sektor-Pfandbrief doch noch ein Emittent auf die Bühne, so die Analysten der Helaba.Der vorab auf 500 Mio. EUR limitierte Covered Bond habe eine Laufzeit von sechs Jahren. Mit einem Orderbuch von 970 Mio. EUR sei die Emission ein Erfolg gewesen. Der Spread habe sich um 4 BP gegenüber der Vorgabe auf MS +27 BP eingeengt. Die Emission sei als Test für den gesamten Markt angesehen worden, insbesondere in Bezug auf die Spread-Entwicklung. Zur Erinnerung: Die letzte Transaktion im öffentlichen Sektor sei Anfang Juni von der LBBW durchgeführt und bei MS +20 BP gepreist worden. ...

