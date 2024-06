Angesichts der aktuell vorherrschenden Schlagzeilen gerät vielleicht schon mal in Vergessenheit, dass Rheinmetall noch mehr als Rüstungsgüter herstellt. Der Konzern ist auch ein wichtiger Zulieferer für die Autoindustrie, was ein jüngst an Land gezogener Auftrag wieder unterstreicht.Anzeige:Wie Rheinmetall (DE0007030009) am Donnerstag mitteilte, konnte ein neuer Großauftrag geangelt werden. Ein nicht näher benannter internationaler Autokonzern habe mehrere Millionen elektrische Kühlmittelpumpen bestellt. Jene sollen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...