Die neueste Version verändert die Daten-Selbstbedienung mit verbesserter Intelligenz und ermöglicht es einer größeren Anzahl von Benutzern, Daten für leistungsstarke Ergebnisse zu nutzen

Denodo, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement, gab die Einführung der Denodo Platform 9.0 bekannt. Diese neueste Version der Denodo Platform ermöglicht eine intelligente Datenbereitstellung durch KI-gesteuerte Unterstützung für Abfragen in natürlicher Sprache, so dass keine SQL-Kenntnisse erforderlich sind. Darüber hinaus ist sie in der Lage, große Sprachmodelle (LLMs) mit kontrollierten Daten aus dem gesamten Unternehmen in Echtzeit zu versorgen. Sie unterstützt die Retrieval-Augmented-Generierung (RAG) für zuverlässige, aufschlussreiche Ergebnisse aus generativen KI-Anwendungen und bietet eine Reihe leistungsstarker neuer Funktionen zur weiteren Verbesserung der Datenverwaltung. Durch die Bereitstellung dieser Intelligenz für die Datenbereitstellung bringt Denodo Platform 9.0 die logische Datenverwaltung in die nächste Phase der KI und der fortgeschrittenen Analytik, in der die Erwartungen nun erfüllt werden.

"Wir sehen Denodo 9.0 als einen Wendepunkt. Die Self-Service-Datenaufbereitung und die Integration von generativer KI ermöglichen es Anwendern mit unterschiedlichem Hintergrund, Datensätze mühelos anzupassen und zu nutzen", so Ryan Fattini, VP of Data Analytics bei City Furniture. "Die Integration von Iceberg und Delta verbessert die Analysen, und die fortschrittlichen Tools für die Sicherheitssteuerung und -kontrolle verbessern die Aufsicht und die Einhaltung von Vorschriften."

Mit den neuen Funktionen der Denodo Platform 9.0 lernt das System, während die Benutzer mit den Daten interagieren, und es liefert automatische Empfehlungen für die besten Daten, die je nach den aktuellen Bedürfnissen des Benutzers verwendet werden. Dies wird die Produktivität einer Vielzahl von Anwendern erheblich steigern, da sie nicht mehr unterbrechen müssen, um herauszufinden, welche Daten zu verwenden sind oder wo sie zu finden sind. Die Benutzer können ihre Abfragen in natürlicher Sprache eingeben und erhalten nicht nur sofortige Ergebnisse, sondern auch eine detaillierte Aufschlüsselung, wie die Abfrage erstellt wurde. Unter der Haube optimiert es die Datenbereitstellung über mehrere Kanäle, da das System die schnellsten Methoden kennt und diese automatisch einsetzt, was die Kosten durch Zeitersparnis senkt. Sie wird die Einhaltung der Vorschriften durch ausgefeiltere Sicherheitsmaßnahmen, die von vornherein in die Plattform integriert sind, weiter verbessern.

"Wir bei TDWI sind der Meinung, dass Unternehmen bei ihren laufenden Bemühungen, ihre vielfältigen Daten zu vereinheitlichen, sowohl physische als auch logische Datenarchitekturen nutzen werden", sagte Fern Halper, TDWI Vice President und Senior Research Director für Advanced Analytics. "Denodo Platform 9.0 verspricht eine starke Unterstützung für eine Data Fabric, die beiden Ansätzen gerecht wird, mit verbesserten KI-Fähigkeiten, um die Flexibilität der Data Fabric bei der Unterstützung einer größeren Vielfalt unterschiedlicher Benutzer-Personas zu verbessern."

Zu den wichtigsten Funktionen der Denodo Platform 9.0 gehören:

Unterstützung für Suchanfragen in natürlicher Sprache: Geschäftskunden können über die nahtlose Integration der Plattform mit ChatGPT, AWS Bedrock und anderen generativen KI-Plattformen Daten in natürlicher Sprache abfragen, wodurch das manuelle Schreiben von Abfragen entfällt. Mit der Denodo Platform 9.0 ist die Interaktion mit Daten so einfach, wie eine Frage in Alltagssprache zu stellen.

"Zu sagen, dass wir von der Denodo Platform 9.0 "begeistert" sind, ist eine gewaltige Untertreibung", sagte Alberto Pan, Executive Vice President und Chief Technology Officer bei Denodo. "Diese Version, die über mehrere Jahre hinweg entwickelt wurde, bringt ein noch nie dagewesenes Maß an Intelligenz in die Datenverwaltung, das sowohl für geschäftliche als auch für technische Benutzer eine Fülle neuer Möglichkeiten eröffnet. Die neuen KI- und Datenaufbereitungsfunktionen, einschließlich der Unterstützung für RAG, werden fortschrittliche, vertrauenswürdige Datenanalysen für eine größere Gruppe von Nutzern zugänglich machen, während die verbesserten MPP- und DevOps-Funktionen den Datenzugriff unter der Haube beschleunigen werden, um die Datenanalyse in einer breiteren Palette von Anwendungsfällen schneller und nahtloser zu gestalten."

Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die preisgekrönte Denodo Platform ist die führende logische Datenmanagement-Plattform für die Bereitstellung von Daten in der Sprache des Unternehmens, in der Geschwindigkeit des Unternehmens, für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten Unternehmen. Mit einem ROI von mehr als 400 und Vorteilen in Millionenhöhe haben Denodos Kunden aus Unternehmen in mehr als 30 Branchen auf der ganzen Welt eine Amortisierung in weniger als sechs Monaten erreicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte denodo.com.

