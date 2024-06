Rigsave S.p.A., ein italienisches Finanzdienstleistungsunternehmen, wurde im vergangenen Dezember an der Frankfurter Börse notiert, wobei der Aktienkurs von 18,00 EUR bis Ende Mai auf einen Höchststand von 37,00 EUR stieg. Der Handel wurde jedoch ohne Begründung von der Börse ausgesetzt, was zu der Einstufung 'Under Review' führte, da das Kurspotenzial nicht ermittelt werden kann. Rigsave bietet eine breite Palette von Investment-Lösungen an und verfügt über eine starke Wachstumsstrategie, die sich auf seine Fintech-Plattformen und seinen vielfältigen Kundenstamm stützt. Das Rating des Unternehmens wird neu vergeben, sobald der Handel wieder aufgenommen wird. Das vollständige Update kann unter https://www.research-hub.de/companies/Rigsave%20S.p.A. heruntergeladen werden.





