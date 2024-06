Ganz heißer Tipp für Anleger?: Experten der WallStreet geben Kaufempfehlung mit Kursziel 23.50 USD!

Anzeige / Werbung

Wenn Sie im Juli in Goldaktien investieren, sollten Sie unbedingt die Aktie von U.S GoldMining auf dem Radar haben. Denn der Aktienkurs könnte jetzt Gas geben

Liebe Leserinnen und Leser,

obwohl es keine Garantie dafür gibt, dass sich ein Trend fortsetzt, zeigen historische Daten , dass Gold in der zweiten Jahreshälfte oft einen saisonalen Aufschwung erlebt, der normalerweise im Juli beginnt:

Saisonale Trend des Goldpreises der letzten 56 Jahre

Dieses Muster wird einer Reihe von Faktoren zugeschrieben, wie etwa einer erhöhten Nachfrage von Juwelieren, die sich auf die Weihnachtszeit vorbereiten, und kulturellen Veranstaltungen in Gold verbrauchenden Ländern.

Wenn Sie also im Juli in Goldaktien investieren, könnten Sie von der saisonalen Nachfragesteigerung nach dem Edelmetall (und dem daraus resultierenden Anstieg des Goldpreises) profitieren.

Ein Unternehmen, welches nicht nur aufgrund der Saisonalität potenziell zulegen könnte, ist U.S GoldMining:

U.S GoldMining (WKN: A3D7H8) ist ein 2023 gegründetes Explorations- und Minenentwicklungsunternehmen, das sich auf die Erkundung und Entwicklung von Goldprojekten spezialisiert hat.

Der aus einem "Spin-Out" von GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) hervorgegangene "Newcomer" hat gestern sein Explorationsprogramm 2024 für seinGold-Kupfer-Projekt Whistler angekündigt.

U.S. GoldMining kündigt Explorationsprogramm 2024 an

Der Schwerpunkt des geplanten Explorationsprogramms 2024 besteht darin, die Gebiete mit hochgradiger Mineralisierung innerhalb der Lagerstätte Whistler weiter abzugrenzen und zu erweitern.

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, kommentierte:

"Wir freuen uns, mit unserem Explorationsprogramm 2024 auf dem Gold-Kupfer-Projekt Whistler zu beginnen und auf dem Erfolg des Jahres 2023 aufzubauen. Mit den Bohrergebnissen von 2023 aus dem hochgradigen Kern der Lagerstätte Whistler, die über 1,0 g/t Goldäquivalent ergaben, stellt das Projekt Whistler eine der größten unerschlossenen Gold-Kupfer-Ressourcen in den Vereinigten Staaten dar, die sich noch nicht in den Händen eines Großunternehmens befindet.

Das Whistler-Projekt ist ein bedeutendes Goldvorkommen in Alaska.

Das Projekt enthält eine kombinierte Mineralressourcenschätzung von 1,94 Millionen Unzen Gold und 0,422 Milliarden Pfund Kupfer in der angezeigten Kategorie und 4,67 Gold und 0,711 Milliarden Pfund Kupfer in der abgeleiteten Kategorie.

Im Rahmen der Explorationsarbeiten sollen auch Bohrziele innerhalb des breiteren Whistler Orbits definiert werden, einem klassischen 'Porphyr-Cluster' mit dem Potenzial für die Entdeckung weiterer mineralisierter Intrusivzentren.

Des Weiteren geht aus Pressemitteilung hervor das sich das Unternehmen darauf vorbereitet, in den kommenden Wochen Feldteams für das Projekt zu mobilisieren und man erwartet, dass die Bohrungen im Juli 2024 aufgenommen werden.

Sämtliche Explorationsaktivitäten werden vom bestehenden Basislager neben der Landebahn Whisky Bravo unterstützt.

Quelle: US GoldMining

Das Explorationsprogramm 2024 ist vollständig finanziert und das Unternehmen hat angekündigt über Fortschritte und Ergebnisse zeitnah berichten zu wollen.

Whistler ist ein großes Gold-Kupfer-Porphyr-Explorationsprojekt

Whistler enthält alle wesentlichen Merkmale, um eine überzeugende Bergbaumöglichkeit für den Markt zu definieren. Die Lage in Alaska bietet sowohl geologische als auch infrastrukturelle Vorteile.

Große Ressourcenschätzung

Hoher Vertrauensindikator

Günstige geologische Bedingungen

Infrastruktur in der Nähe

Geologische Vorteile

Die geologischen Bedingungen in Whistler sind ideal für den Bergbau. Die Region ist bekannt für ihre reichen Goldvorkommen und bietet somit eine solide Grundlage für Explorationen.

Die hohe Konzentration an Goldäquivalenten in der Region ermöglicht es, effizient und wirtschaftlich zu arbeiten.

Whistler liegt in der Nähe wichtiger Infrastrukturpunkte, die den Transport und die Verarbeitung der gewonnenen Ressourcen erleichtern. Dies reduziert die Betriebskosten und erhöht die Rentabilität des Projekts.

Gute Straßenanbindung

Nahegelegene Versorgungseinrichtungen

Zugang zu Fachkräften

Quelle: U.S GoldMining

Wir sind zuversichtlich, dass das Whistler-Projekt eine glänzende Zukunft hat. Das Projekt wird von den steigenden Rohstoffpreisen profitieren und Goldaktien wie die von U.S GoldMining stellen derzeit im Allgemeinen eine seht attraktive Anlagemöglichkeiten dar.

Sie bieten zwar nicht die Sicherheit, die greifbares Gold bieten kann, aber sie haben das Potenzial für höhere Renditen.

Die Aktie von U.S GoldMining ist ein sehr interessantes Vehikel, um vom Gold-Bullenmarkt zu profitieren. Außerdem ist die Aktie von U.S GoldMining trotz ihres enormen Potenzials noch spottbillig.

Die Ruhe vor der Rallye?

Kaufempfehlung mit Kursziel 23.50 USD!

Quelle

Die komplette Analyse von H.C. Wainwright können Sie unter diesem Link abrufen.

Wenn Sie im Juli in Goldaktien investieren, sollten Sie unbedingt die Aktie von U.S GoldMining auf dem Radar haben.

Denn der Aktienkurs könnte jetzt Gas geben

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.usgoldmining.us, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen U.S GoldMining wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: US90291W1080