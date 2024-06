Die Aktie des Hamburger Biotech-Unternehmens Evotec zeigt sich zum Wochenschluss von ihrer freundlichen Seite. Sie gewinnt mehr als drei Prozent und ist damit vor Traton und TAG Immobilien der Top-Gewinner des Tages im MDAX. Zuletzt gab es einige positive News. Am kommenden Montag steht derweil ein wichtiger Termin für das Unternehmen an.In der laufenden Woche gab es positive Nachrichten von der in Seattle ansässigen Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologics. Diese wurde vom US-amerikanischen ...

