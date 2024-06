Hallo zum "eMobility update". Die heutige Sendung wird Ihnen präsentiert von Walther Werke und wir zeigen Ihnen ein paar Eindrücke vom Messeauftritt in München. In den Meldungen haben wir den Hyundai Inster, Exportpläne für den Stromer von Togg, einen kleinen Akku für den ID. Buzz und autonom fahrende Nios in Darmstadt. 1 - Togg soll Expansion in weitere Länder Europas vorbereitenDer türkische Hersteller Togg will offenbar ab Ende 2024 Vorbestellungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...