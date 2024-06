Vor ziemlich genau einem Monat fand bei der Nel ASA-Aktie noch eine kleine Party statt. Angestachelt durch einen frischen Lizenzdeal in Indien und die damals noch in Vorbereitung befindliche Abspaltung von Cavendish Hydrogen begab der Titel sich in eine seltene Aufwärtsbewegung. Geblieben ist davon leider nicht mehr allzu viel.Zeitweise kratzte Nel ASA (NO0010081235) Ende Mai schon an der Linie bei 0,80 Euro, welche als wichtigster und hartnäckigster Widerstand in der aktuellen Phase gilt. Für einen Ausbruch hat es jedoch nicht gereicht. Im weiteren Verlauf sollte ...

