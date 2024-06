London (ots/PRNewswire) -Vantage Connect (https://connect.vantagemarkets.co.uk/?cxd=51395_686465&affid&utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=uk_gb_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_gfa2024_gy2), der Geschäftsbereich für institutionelle Kunden von Vantage UK (https://www.vantagemarkets.co.uk/?cxd=51395_660017&affid&utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=uk_gb_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_gfa2024_gy2), hat bei den Global Forex Awards - B2B 2024 zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung für "Best Trade Execution" erhalten. Die Auszeichnung unterstreicht das konsequente Engagement von Vantage Connect für die Bereitstellung erstklassiger Handelsausführungsservices im B2B-Devisenhandel.Mit den Global Forex Awards - B2B, die bereits zum fünften Mal vergeben werden, werden Unternehmen ausgezeichnet, die herausragende Leistungen und Innovationen im Bereich der B2B-Devisenhandelslösungen vorweisen können. Mit diesen von Holiston Media organisierten Auszeichnungen werden Unternehmen geehrt, die in der Branche Maßstäbe setzen und bei der Erbringung von Dienstleistungen besonders überzeugen.David Shayer, CEO von Vantage UK, kommentiert: "Wir fühlen uns geehrt, die Auszeichnung für die "Best Trade Execution" zu erhalten. Bei Vantage Connect kümmert sich ein engagiertes Team gezielt um die Überwachung und Verbesserung unserer Handelsumgebung, die es uns ermöglicht, institutionellen Kunden eine schnelle Ausführung zu niedrigen Spreads anzubieten. Diese Auszeichnung bestätigt den Erfolg unserer Bemühungen, Finanzinstitute und Unternehmen in die Lage zu versetzen, Marktchancen konsequent zu nutzen."Mit seinem Engagement für Innovation und Exzellenz festigt Vantage Connect seine Position als führendes Unternehmen in der B2B-Devisenhandelsbranche. Das Unternehmen wird seinen institutionellen Kunden auch weiterhin einen außergewöhnlichen Wert und Service bieten.Weitere Informationen über Vantage Connect und seine preisgekrönten Handelsausführungsservices finden Sie unter connect.vantagemarkets.co.uk.Über Vantage UK Vantage (https://www.vantagemarkets.co.uk/?cxd=51395_660017&affid&utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=uk_gb_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_gfa2024_gy2) UK (oder Vantage Markets) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) auf Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.Mit über 13 Jahren Markterfahrung geht Vantage UK über die Rolle des Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es seinen Kunden ermöglicht, Handelschancen zu nutzen.trade smarter @vantagehttps://www.vantagemarkets.co.uk/Risikowarnung: CFDs und Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergenaufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,5 %der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs und Spread Betsbei diesem Anbieter. Sie sollten abwägen, ob Sie verstehen, wie CFDs und SpreadBets funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risikoeinzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte holen Sie gegebenenfalls unabhängigenRat ein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2436544/Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-connect-gewinnt-zum-zweiten-mal-best-trade-execution-bei-den-global-forex-awards---b2b-2024-302185638.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100921066