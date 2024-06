NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Der sofortige Abschied des Finanzchefs Emmanel Thomassin werde am Markt nicht gut ankommen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Immerhin sei man mitten auf dem Weg dazu, die Schwelle zu einem positiven Free Cashflow zu erreichen. Der Essenslieferdienst stehe außerdem vor möglichen Übernahmeaktivitäten, erwähnte er./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2024 / 09:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2024 / 10:07 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken