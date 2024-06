Am Freitagmorgen verzeichnet der Silberpreis einen aktuellen Stand von 29,02 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,88 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Trotz eines leichten Rückgangs von -1,7 % im Wochenvergleich zeigen die Signale auf dem Markt eine potenzielle Trendwende. Im Fokus der folgenden Analyse steht die künftige Entwicklung des Silbermarktes, der sich an einem entscheidenden Punkt befindet.Anzeige:Ein sich abzeichnendes Angebotsdefizit könnte bald zu einer Preisrallye bei Silber (TVC:SILVER) führen. Der Markt spürt bereits die Auswirkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...