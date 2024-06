Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Nike | Adidas | Evotec & das Wettrennenzwischen Zuckerberg und Musk um die Superapp - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - mutig vor US-Inflationsdaten Tops & Flops - MTU an der Spitze Nike - Zahlen enttäuschen Puma - Sippenhaft angebracht - Adidas - der große Gewinner der Nike-Zahlen Sportaktien - wer hat die Nase Walgreens - Finger ganz lange weg Hims & Hers - geschickt getarnte Short-Attacke Nestle: Hilfsseite für Abnehmprodukte Termine - Wahlen in Frankreich BASF - Kursziel runter Deutz - übernahmepläne zur rechten Zeit Evotec - Montag geht es richtig los Musterdepot - Dividenden-Aristokrat für das Depot Apple - warum "Tap to pay" PayPal & Block schadet Meta/X - das Weiterfern von Zuckerberg und Musk um die Superapp Zuschauerfragen