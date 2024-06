Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vor der am Sonntag anstehende erste Runde der Wahl in Frankreich ist die Nervosität hoch, so die Deutsche Börse AG."Seit der Europa-Wahl und der Ankündigung der Neuwahlen in Frankreich herrscht latente Unsicherheit am Markt", schilde Rainer Petz von Oddo BHF die Lage. ...

