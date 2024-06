Wien (www.fondscheck.de) - Metzler Private Banking, das Privatkundengeschäft des Bankhauses Metzler, hat wichtige Änderungen für das Geschäft in Norddeutschland vorgenommen, so die Experten von "FONDS professionell".Martin Eggert werde Anfang Juli neuer Leiter des Hamburger Büros. Er übernehme von Tobias Graf von Bernstorff, der zum Jahreswechsel nach 20 Jahren bei Metzler in den Ruhestand gehen werde. Bei Metzler werde Eggert den Hamburger Standort, der für den gesamten norddeutschen Raum zuständig sei, leiten. Dazu werde das Büro in neue, größere Räumlichkeiten umziehen. ...

