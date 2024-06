© Foto: Bild von Bastian Riccardi auf Pixabay



Schon in der kommenden Woche könnte es soweit sein mit der Genehmigung von Ether Spot-ETFs. Branchenkenner rechnen mit starken Zuflüssen, die eine neue Rallye auslösen können.Derzeit arbeiten die potenziellen Ether-ETF-Emittenten - darunter die Branchengrößen Blackrock, Grayscale und VanEck - noch an ihren S1-Anträgen für die US-Börsenaufsicht SEC. Doch schon kommende Woche könnte es zu einer Entscheidung kommen. Reuters zitiert Anwälte, die mit dem Verfahren vertraut sind und berichtet, dass nur noch wenige Fragen offen seien. Die Genehmigung befinde sich demnach in den letzten Zügen. Und Anleger können es scheinbar kaum erwarten. Die Nachfrage nach Ethereum-basierten börsengehandelten …