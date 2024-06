DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 29. Juni bis Montag, 1. Juli (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 29. Juni 2024 - FR/Vorgezogene Parlamentswahl in Frankreich (1. Wahlgang) - DE/Fußball-EM, Achtelfinale: 18:00: Schweiz - Italien, Berlin 21:00: Deutschland - Dänemark, Dortmund S O N N T A G, 30. Juni 2024 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitenden Gewerbe (CFLP) Juni PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,5 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitenden Gewerbe (CFLP) Juni PROGNOSE: 50,9 zuvor: 51,1 - DE/Fußball-EM, Achtelfinale: 18:00: England - Slowakei, Gelsenkirchen 21:00: Spanien - Georgien, Köln M O N T A G, 1. Juli 2024 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Juni *** 09:00 DE/Finanzstaatssekretär Kukies, Rede bei Euro Finance Summit *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 44,3 zuvor: 45,6 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 45,3 1. Veröff.: 45,3 zuvor: 46,4 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 43,4 1. Veröff.: 43,4 zuvor: 45,4 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Mai *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juni *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juni *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Juni *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Juni *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Juni *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juni *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 45,6 1. Veröff.: 45,6 zuvor: 47,3 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 51,4 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 51,2 11:00 DE/Monopolkommission, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk zur Übergabe des XXV. Hauptgutachten "Wettbewerb 2024", Berlin 11:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Panel beim Stakeholder-Dialog Wärmeplanung, Berlin 11:30 DE/FDP-Generalsekretär Djir-Sarai, Pk nach Gremiensitzungen, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 13:00 DE/Deutsche Bundesbank, Bericht zu "Zahlungsverhalten in Deutschland 2023" *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 14:00 DE/Grünen-Vorsitzender Nouripour, Pk nach Gremiensitzung der Partei, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 51,7 1. Veröff.: 51,7 zuvor: 51,3 *** 16:00 US/Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 49,2 Punkte zuvor: 48,7 Punkte *** 21:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des EZB-Zentralbanksymposiums, Sintra - PL/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an den 16. Deutsch-Polnischen Regierungskonsultationen, Warschau - HK/Börsenfeiertag Hongkong - DE/Fußball-EM, Achtelfinale: 18:00: Frankreich - Belgien, Düsseldorf 21:00: Portugal - Slowenien, Frankfurt ===

