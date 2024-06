Akash Network Token verzeichnet 18% Kurssprung

Der Aksha Network Token (AKT) hat in den letzten 24 Stunden einen bemerkenswerten Anstieg von 18,47% erlebt. Der Preis des Tokens stieg von einem Tiefstand bei 3,10 US-Dollar auf aktuell 3,68 US-Dollar. Dieser sprunghafte Anstieg wurde durch eine bedeutende Ankündigung einer führenden Krypto-Börse ausgelöst.

Crypto.com hat verkündet, dass der AKT ab sofort auf ihrer Plattform gestakt werden kann. Diese Neuerung ermöglicht es den Nutzern, ihre AKT-Token auf der Plattform zu hinterlegen und dafür bis zu 19% an Belohnungen zu erhalten. Das Versprechen hoher Renditen hat sofort das Interesse der Anleger geweckt und einen Kaufrausch ausgelöst. Die Möglichkeit, die gestakten Token flexibel und sicher wieder abziehen zu können, hat die Attraktivität des Angebots zusätzlich gesteigert.

Cloud Computing

Der Akash Network Token (AKT) dient als nativer Token für die Akash-Dezentrale-Cloud, die auf einer Open-Source-Cloud-Computing-Plattform basiert. Diese Plattform ermöglicht es Entwicklern und Unternehmen, ungenutzte Rechenkapazitäten zu mieten oder anzubieten, was zu Kosteneinsparungen und einer effizienteren Nutzung bestehender Ressourcen führt. AKT wird für die Bezahlung von Cloud-Diensten verwendet und belohnt gleichzeitig die Anbieter von Rechenleistung. Die Plattform will damit eine kostengünstige und skalierbare Alternative zu traditionellen Cloud-Anbietern bieten und fördert dabei die Dezentralisierung und Transparenz im Cloud-Computing-Bereich.

Weitere Preistreiber

Ein weiterer Faktor, der zur positiven Entwicklung von AKT beiträgt, ist die Anerkennung durch Grayscale Research. Der Token mit dem Kürzel $AKT wird in die Grayscale Research Top 20 als "Hochpotential Asset" für das dritte Quartal 2024 aufgenommen. Diese Liste umfasst die vielversprechendsten Token für das kommende Quartal und basiert auf einer sorgfältigen Analyse verschiedener Faktoren wie bevorstehender Katalysatoren, aktueller Markttrends und fundamentaler Eigenschaften der einzelnen Token. Die Erwähnung von AKT in dieser prestigeträchtigen Liste zeigt das Potential, dass führende Analysten in dem Token sehen.

Auch die technische Analyse liefert eine optimistische Prognose für AKT. Der Token zeigt derzeit einen starken Aufwärtstrend und scheint eine solide Unterstützung bei 2,80 US-Dollar gefunden zu haben. Diese Unterstützungsebene, kombiniert mit einem hohen Handelsvolumen, schafft günstige Bedingungen für eine weitere Aufwärtsbewegung. Obwohl vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftige Erfolge bieten, liefert diese historische Perspektive einen interessanten Einblick in das Potenzial des Tokens.

