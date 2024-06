EQS-News: aconnic AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

aconnic AG veröffentlicht den Geschäftsbericht für das Jahr 2023 mit neuen Geschäftsfeldern und Business Segmenten



28.06.2024 / 15:24 CET/CEST

Umsatz wächst um 48 % auf 72,737 Mio. EUR

EBITDA steigt auf 6,390 Mio. EUR im Vergleich zu 4,187 Mio. EUR im Vorjahr

EBIT erhöht sich um 188 % auf 2,697 Mio. EUR von 0,935 Mio. EUR im Vorjahr aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, veröffentlicht den vollständigen Geschäftsbericht für das Jahr 2023. Wachstum im Geschäftsjahr 2023 Wie bereits im April 2024 veröffentlicht, wuchs der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 um 48 % auf 72,737 Mio. EUR (Vorjahr: 49,036 Mio. EUR). Das Wachstum war getrieben durch die hohe Nachfrage an Gigabit-Systemen sowie gestiegene Projekt- und Installationserlöse bei Dienstleistungen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beträgt im Geschäftsjahr 2023 insgesamt 6,390 Mio. EUR (Vorjahr: 4,187 Mio. EUR). Das EBIT - Erträge vor Zinsen und Steuern - beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,697 Mio. EUR, nach 0,935 Mio. EUR im vorangegangenen Jahr.

Die operativen Ergebnisse im Geschäftsjahr 2023 beinhalten einmalige Aufwendungen aus Finanzierungseffekten, Finanzierung und Strukturierung in Höhe rund 3,5 Mio. EUR und sind in den Ergebnissen enthalten. Bereinigt um die Sondereffekte sind die operativen Ergebnisse um 3,5 Mio. EUR höher.

Strukturierung der Geschäftsbereiche Mit der Umbenennung und Markenänderung von den bisherig bestehenden Marken UET, albis-elcon, suconi und Albis Engineering in die neue und einheitliche Marke und Namen "aconnic" und durch die erfolgte Akquisition in Ghana im zweiten Halbjahr 2023 erfolgte eine Neustrukturierung des Geschäftsberichts. Um Wachstum und Profitabilität weiter zu steigern und neuen Anforderungen am Markt gerecht zu werden, setzt die aconnic-Gruppe auf die beiden Geschäftsfelder COMMUNICATION NETWORKS und CARBON CAPTURING & BIO-ENERGY Im Geschäftsbereich COMMUNICATION NETWORKS zusammengefasst ist das bereits bisher bestehende Geschäft mit Forschung und Entwicklung von Hard- und Software, Inhouse Supply Chain inklusive Beschaffung, Produktion, Test und Logistik von elektronischen Komponenten, Modulen und Systemen sowie Dienstleistungen für die Planung, Installation und den Betrieb mit Wartung und Reparatur von Netzwerken für nationale und internationale Kunden. Innerhalb dieses Geschäftsbereichs bestehen die folgenden drei BUSINESS SEGMENTE: NETWORK SYSTEMS : Hard-, Software und Systeme sowie Gesamtnetzwerklösungen

: Hard-, Software und Systeme sowie Gesamtnetzwerklösungen NETWORK SERVICES : Dienstleistungen für die Errichtung und den Betrieb für Eigen- und Fremdsysteme

: Dienstleistungen für die Errichtung und den Betrieb für Eigen- und Fremdsysteme ENGINEERING & MANAGED SUPPLY: Kundenspezifische Entwicklung, Einkauf, Fertigung und Logistik für Kundenprojekte Im Geschäftsbereich CARBON CAPTURING & BIO-ENERGY betreibt aconnic die natürliche und naturnahe Speicherung von Kohlendioxid (CO 2 ) durch den Aufbau von Biomasse im Rahmen einer artgerechten, kommerziellen und forstwirtschaftlichen Plantage. Die Forstwirtschaft wird über eine schrittweise Digitalisierung mit einem Privaten 5G- und WiFi-Netz und der Kombination von Satellitenkommunikation mit Vernetzung von Sensoren und Drohnen vollständig digitalisiert und zertifiziert. In diesem Geschäftsbereich beinhaltet ist die mehrheitliche und über eine deutsche Gesellschaft gehaltene Beteiligung an der APSD Ltd, Ghana, Afrika. Beide Gesellschaften und die damit verbundene Geschäftstätigkeit in diesem Geschäftsbereich ist im Geschäftsjahr 2023 nicht konsolidiert. Innerhalb des Geschäftsbereichs bestehen die folgenden drei BUSINESS SEGMENTE: PLANTING : Auftragsbezogene Pflanzung von Bäumen und deren Wachstumsmanagement zur Speicherung von CO 2 . Mit den bestehenden Projekten wird geplant, im Jahr 2024 rund 2,5 Mio. Bäume neu zu pflanzen.

: Auftragsbezogene Pflanzung von Bäumen und deren Wachstumsmanagement zur Speicherung von CO . Mit den bestehenden Projekten wird geplant, im Jahr 2024 rund 2,5 Mio. Bäume neu zu pflanzen. CERTIFICATES : Emittierung von hochqualitativen, geprüften und zertifizierten CO 2 -Zertifikaten zur Kompensation von nicht vermeidbaren Emissionen.

: Emittierung von hochqualitativen, geprüften und zertifizierten CO -Zertifikaten zur Kompensation von nicht vermeidbaren Emissionen. ENERGY: Klimaneutrale, nichtfossile Energieträger wie Öle und Biomethanol, hergestellt aus Biomasse. Produkte in diesem Segment werden ab 2028 geplant. Der vollständige Geschäftsbericht ist auf der Website der Gesellschaft (www.aconnic.com) verfügbar. Über die aconnic AG (vormals UET AG) Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Das börsennotierte Unternehmen ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen Netzsicherheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie Technologien und Produkte für Kunden zur Erreichung von Klimaneutralität mit CO 2 -Speicherung und Bioenergie. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Swisscom, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Lieferkette sowie Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen leistet einen Beitrag zur strategischen und technologischen Autonomie Europas. Die aconnic AG notiert seit 2006 an der Deutschen Börse. Ihr Umsatz wuchs im Jahr 2023 um etwa 45 Prozent auf rund 73 Millionen Euro. Kontakt aconnic AG

D-80992 München, Riesstraße 16

Sebastian Schubert, Investor Relations

Tel.: + 49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



