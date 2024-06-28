FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ASICS CORP.(UNSP.ADR)/1 ASI US04521N1019
BRIDGESTONE ADR 1/2 O.N. BGTA US1084412055
DENTSU GRP INC.UNSP.ADR 1 DEN0 US2490341094
HOSHIZAKIL UNSP.ADR/0,25 HS00 US44101L1098
IMPEX HLDGS ADRS O.N. V8W US45790H1014
JAPAN TOBACCO UNSP.ADR1/2 JATA US4711052054
SHIMANO INC. UNSP.ADR/10 SHM1 US82455C1018
SHISEIDO CO. ADR SHDA US8248414075
UNICHARM CORP. SP.ADR 1 UN41 US90460M2044
AB/FROM ONWARDS 28.06.2024
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ASICS CORP.(UNSP.ADR)/1 ASI US04521N1019
BRIDGESTONE ADR 1/2 O.N. BGTA US1084412055
DENTSU GRP INC.UNSP.ADR 1 DEN0 US2490341094
HOSHIZAKIL UNSP.ADR/0,25 HS00 US44101L1098
IMPEX HLDGS ADRS O.N. V8W US45790H1014
JAPAN TOBACCO UNSP.ADR1/2 JATA US4711052054
SHIMANO INC. UNSP.ADR/10 SHM1 US82455C1018
SHISEIDO CO. ADR SHDA US8248414075
UNICHARM CORP. SP.ADR 1 UN41 US90460M2044
AB/FROM ONWARDS 28.06.2024