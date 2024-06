FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

ASICS CORP.(UNSP.ADR)/1 ASI US04521N1019

BRIDGESTONE ADR 1/2 O.N. BGTA US1084412055

DENTSU GRP INC.UNSP.ADR 1 DEN0 US2490341094

HOSHIZAKIL UNSP.ADR/0,25 HS00 US44101L1098

IMPEX HLDGS ADRS O.N. V8W US45790H1014

JAPAN TOBACCO UNSP.ADR1/2 JATA US4711052054

SHIMANO INC. UNSP.ADR/10 SHM1 US82455C1018

SHISEIDO CO. ADR SHDA US8248414075

UNICHARM CORP. SP.ADR 1 UN41 US90460M2044

AB/FROM ONWARDS 28.06.2024

