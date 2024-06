Bad Wimpfen (ots) -



Erneut heben sich Lidl-Produkte aus dem Near-Food-Bereich mit guten Gesamtergebnissen hervor. Die "Cien Sonnenmilch LSF 30" erhält in der aktuellen Ausgabe der Ökotest (7/2024) das Topergebnis "Sehr gut" und punktet mit guten Inhaltsstoffen.



Geld sparen beim Wäschewaschen: In der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest (7/2024) punktet das "Formil Feinwaschmittel Color" durch einen guten Farbtonerhalt, Textilschonung sowie positive Umwelteigenschaften. Insgesamt vergeben die Tester das Gesamturteilt "Gut". Damit gehört es zu den Testsiegern unter den Waschmitteln.



