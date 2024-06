DJ WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Juli (27. KW)

=== M O N T A G, 1. Juli 2024 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Juni *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juni *** 09:00 DE/Finanzstaatssekretär Kukies, Rede bei Euro Finance Summit *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Mai *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Juni *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Juni *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Juni *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juni *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juni *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni 11:00 DE/Monopolkommission, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk zur Übergabe des XXV. Hauptgutachten "Wettbewerb 2024", Berlin 11:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Panel beim Stakeholder-Dialog Wärmeplanung, Berlin 11:30 DE/FDP-Generalsekretär Djir-Sarai, Pk nach Gremiensitzungen, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 13:00 DE/Deutsche Bundesbank, Bericht zu "Zahlungsverhalten in Deutschland 2023" *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni 14:00 DE/Grünen-Vorsitzender Nouripour, Pk nach Gremiensitzung der Partei, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 16:00 US/Bauausgaben Mai *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni *** 21:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des EZB-Zentralbanksymposiums, Sintra - PL/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an den 16. Deutsch-Polnischen Regierungskonsultationen, Warschau - HK/Börsenfeiertag Hongkong D I E N S T A G, 2. Juli 2024 10:00 DE/Manz AG, HV *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juni 11:10 PL/Bundeskanzler Scholz, polnischer Ministerpräsident Tusk, Pk nach 16. Deutsch-Polnischen Regierungskonsultationen, Warschau 13:00 DE/FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin *** 15:30 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei EZB-Zentralbanksymposium, Sintra 16:00 US/US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) Mai - PL/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an den 16. Deutsch-Polnischen Regierungskonsultationen, Warschau M I T T W O C H, 3. Juli 2024 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Juni 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 2Q 07:15 DE/Branicks Group (ehemals Dic Asset AG), HV *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai *** 11:00 DE/Krones AG, Capital Markets Day 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 12:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesinnenministerin Faeser, Pk zum ersten Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungsbefragung im Bundestag, Berlin 13:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni *** 16:15 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Abschlusswort bei EZB-Zentralbanksymposium, Sintra *** 16:30 US/EIA-Rohöllgerbestände *** 20:00 US/Protokoll der FOMC-Sitzung 11./12. Juni *** - DE/Pkw-Neuzulassungen - US/verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 20:00 MESZ) , US-Aktienmarkt (bis 19:00 MESZ) *** - PL/Polnische Nationalbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats D O N N E R S T A G, 4. Juli 2024 *** 08:00 DE/Auftragseingang Mai *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Mai *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Juni 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 11:00 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Universtität Neapel *** 13:30 EU/EZB, Veröffentlichung des Protokolls der EZB-Ratssitzung vom 5./6. Juni 14:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei Economic Dialogue im Bundesfinanzministerium (BMF) zum Thema "75 Jahre Wissenschaftlicher Beirat beim BMF", Berlin 14:10 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede und kurzes Bühnengespräch bei Festakt anlässlich des 75. Jubiläums des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:15 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei nationaler Statistikkonferenz - DE/Baader Bank AG, HV - US/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt F R E I T A G, 5. Juli 2024 *** 01:30 KR/Samsung Electronics Co Ltd, vorläufiges Ergebnis 2Q 07:30 KR/LG Electronics Inc, vorläufiges Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai *** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai *** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "The digital euro and the protection of privacy" 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen 2Q 10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV 10:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, HV *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:15 GB/EZB-Direktor Elderson, Rede zu "Embedding data culture in supervision" *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni *** 19:15 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Konversation mit Nobelpreisträger Tirole ===

