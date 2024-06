VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



28.06.2024 / 16:30 CET/CEST

FORMULAR

für die Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Social & Culture GmbH - Wiener Städtische Wechselseitige (eine zu 100 % von der Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group gehaltene Gesellschaft) 2 Grund der Meldung a) Position/Status Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu Personen steht, die Führungsaufgaben bei der Emittentin wahrnehmen:



Namen:



Mag. Robert Lasshofer (2. Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Emittentin)



Dr. Peter Thirring (Mitglied des Aufsichtsrats der Emittentin) b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten a) Name VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe b) LEI 549300JCRU23I1THU176 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für

i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000908504 b) Art des Geschäfts Verschmelzungsvertrag vom 25.06.2024, mit dem die Social & Culture Beteiligungs GmbH - Wiener Städtische Wechselseitige (SCB) auf Social & Culture GmbH - Wiener Städtische Wechselseitige (SC) upstream verschmolzen werden soll und damit die von SCB gehaltenen Aktien an der VIG auf die SC übergehen werden. c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen n.a. 11.092.216 Stück d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen n.a. 11.092.216 Stück e) Datum des Geschäfts 2024-06-25; UTC+2 f) Ort des Geschäfts außerhalb eines Handelsplatzes



28.06.2024 CET/CEST