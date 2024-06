Hannover (www.anleihencheck.de) - Im Berichtmonat Mai notiert die Veränderungsrate des PCE-Preisdeflators nur noch bei 0,0% M/M, berichten die Analysten der Nord LB.Die für die US-Notenbank besonders wichtige Kernrate dieser Zeitreihe habe am aktuellen Rand lediglich um 0,1% M/M (und 2,6% Y/Y) zugelegt. Damit würden sich derzeit ziemlich klare Beruhigungstendenzen an der makroökonomischen Preisfront in den USA zeigen. Das FOMC scheine momentan eigentlich eine Präferenz für eine eher niedrigere FED Funds Target Rate zu haben. Vor allem die Sorge vor höheren Inflationserwartungen der privaten Haushalte habe die US-Notenbank zuletzt zu einer ziemlich restriktiven Ausrichtung ihrer Geldpolitik gezwungen. Dies dürfte auch eine Konsequenz der verfehlten Kommunikationspolitik der FED sein; die starke Betonung eines lediglich temporären Charakters des in der jüngeren Vergangenheit zu beobachtenden Preisanstiegs könne als regelrechtes PR-Desaster bezeichnet werden. Um wieder an Glaubwürdigkeit zu gewinnen, müsse das FOMC nun vor möglichen Zinssenkungen erst auf deutliche Hinweise für verringerte Inflationsgefahren warten. Inzwischen würden die Daten schon in diese Richtung deuten. (28.06.2024/alc/a/a) ...

