The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.06.2024.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.06.2024

.

ISIN Name

BGSRBBE05183 Expat Asset Management EAD

BGSLOBI02187 Expat Asset Management EAD

BGSKSAX04187 Expat Asset Management EAD

BGROBET05176 Expat Asset Management EAD

BGPLWIG04173 Expat Asset Management EAD

BGMACMB06181 Expat Asset Management EAD

BGHUBUX01189 Expat Asset Management EAD

BGGRASE06174 Expat Asset Management EAD

BGCZPX003174 Expat Asset Management EAD

BGCROEX03189 Expat Asset Management EAD

