© Foto: Richard Drew/AP



Die für die US-Notenbank Fed Konsumausgaben im Mai machen Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung. Die US-Börsen starten mit Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche.Im Mai blieben die Preise in den USA stabil, während die Verbraucherausgaben moderat anstiegen. Diese Entwicklung könnte die Federal Reserve dazu bewegen, in diesem Jahr die Zinsen zu senken. Der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) stieg im letzten Monat um 0,08 Prozent und verzeichnete damit den kleinsten Anstieg seit November 2020. Im April war der PCE-Index noch um 0,3 Prozent gestiegen war, wie das Bureau of Economic Analysis des Handelsministeriums am Freitag mitteilte. Auf Jahressicht stieg der …