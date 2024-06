Analysten sicher: Wenn DAS passiert, steigt Solana um 890 Prozent!

Die Lage am Kryptomarkt scheint sich langsam, aber sicher zu entspannen. Nachdem die letzten Wochen von einer harten Korrektur geprägt waren, die praktisch alle großen Altcoins, Meme-Coins und der Bitcoin in ihrem Griff hielt, scheint der Markt mittlerweile seinen Boden gefunden zu haben. Zahlreiche Coins zeigen Erholungstendenzen und machen teilweise große Aufwärtsbewegungen. So kann etwa Solana ($SOL) allein in den letzten 24 Stunden eine Aufwärtsbewegung von 4,42 % vorweisen.

Das ist zwar für einen Tagesgewinn an und für sich nicht schlecht, allerdings sieht es jetzt so aus, als könnte der große Solana-Boom erst noch bevorstehen. Denn seit einigen Tagen kursieren Gerüchte, die besagen, dass der nächste Krypto-ETF auf die 5. größte Kryptowährung Solana aufgelegt werden soll. Nun erhalten die Gerüchte neue Nahrung und Analysten schätzen das Kurspotenzial von $SOL im Falle einer tatsächlichen ETF-Zulassung als enorm hoch ein.

(Solana zeigt allein in den letzten 24 Stunden eine Bewegung von +4,42 % - Quelle: coinmarketcap.com)

Analysten schätzen Solana könnte durch einen Spot-ETF x8,9 machen

Interessant ist natürlich die Frage nach dem Kurspotenzial, das ein solcher ETF auf die Kryptowährungen entfaltet. Diese lassen sich bisher nicht einmal beim Bitcoin vollständig abschätzen, bei Ethereum noch viel weniger und deswegen ist es eigentlich auch schwierig, dieses für $SOL zu beziffern. Das sieht das Venture-Capital-Unternehmen GSR jedoch anders. Laut ihrer Einschätzung hätte Solana mindestens das Potenzial auf eine x8,9 Entwicklung. Das würde einem Kurs von etwa 1.440 Dollar entsprechen und wäre weit über dem bisherigen Allzeithoch von 260,06 Dollar aus dem Jahre 2021.

$SOL could potentially spike up to 8.9x following a Solana Spot ETF approval, according to a report by @GSR_io.



GSR suggested the impact on SOL's price could be far greater than that of spot Bitcoin ETF's on $BTC.



Do you think the approval of a Solana Spot ETF could have a big… pic.twitter.com/xlPZfcketj - Cointelegraph (@Cointelegraph) June 28, 2024

Laut neuester Informationen hat der Finanzkonzern VanEck bereits Unterlagen und einen Antrag auf eine Zulassung des Solana-ETFs eingereicht. Noch ist aber fraglich, ob dieser tatsächlich eine Zulassung erhält. Als großer Stolperstein dafür dürfte sich wie gewohnt die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC unter ihrem Vorsitzenden Gary Gensler erweisen. Dieser macht dem Kryptomarkt und seinen Anlegern bereits seit Jahren das Leben schwer.

Zuletzt lockerte die SEC ihren "Anti-Krypto-Kurs" zwar ein wenig, was überhaupt erst zur Zulassung der Ethereum-ETFs führte, allerdings ist keineswegs sicher, ob diese Haltung dauerhaft so liberal bleibt. Im Gespräch mit dem auf X (ehemals Twitter) als "The Wolf Of All Streets" bekannten Analysten Scott Melker, der infrage stellte, ob es jemals unter Gary Gensler einen Solana ETF geben könnte, antwortete Mathew Sigel, der Head of digital Assets Research bei VanEck vielsagend "Du könntest vielleicht überrascht werden Scott …" Dennoch steht die Zulassung eines Solana-ETFs bisher auf Messers Schneide.

Bitcoin und Ethereum wurden nämlich kürzlich von der SEC als Rohstoffe eingestuft, weshalb die Spot-ETFs erst möglich waren. $SOL genießt bislang keine ähnliche Einstufung. Ein Fehler, wie Mathew Sigel erklärt. Seiner Ansicht nach erfüllt Solana dieselben Funktionen wie der Bitcoin und Ethereum und sollte daher ebenso eingestuft werden. Ob die SEC dieser Argumentation Folge leistet, muss sich jedoch erst noch zeigen.

Wohin treibt diese Nachricht den Kurs von Solana?

Diese Nachricht könnte es sein, die den Solana-Kurs endlich auf neue Höchststände treibt. Der dümpelt nämlich schon seit Langem weit tiefer umher und liegt derzeit fast -44 % vom ATH entfernt. Wahrscheinlich würde sich der Kurs auf diese Marke schon allein bedingt durch die Nachricht einer Zulassung bewegen. Sollte diese tatsächlich erfolgen, schätzen Analysten die Effekte deutlich höher auf den Solana Kurs ein als die des Bitcoin-Spot-ETFs auf den Bitcoin.

(Der Kurs von $SOL notiert derzeit fast -44 % unter dem Allzeithoch von 260,06 Dollar - Quelle: Tradingview.com)

