EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Anleihe

R-Logitech erreicht das Quorum für die Abstimmung der Anleihegläubiger über die Anleihe 2018/2024



28.06.2024 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





R-Logitech erreicht das Quorum für die Abstimmung der Anleihegläubiger über die Anleihe 2018/2024, wobei die Gläubiger den Beschlüssen zustimmen, die auf Basis eines allgemeinen Transaktionsrahmens mit einer Ad-hoc-Gruppe von Gläubigern durch Gegenanträge initiiert wurden Monaco, 26. Juni 2024 - R-Logitech S.A.M. (Gesellschaft) teilt mit, dass nach Angaben des Notars, der in seiner Eigenschaft als Abstimmungsleiter der Abstimmung ohne Versammlung fungierte, die vom 22. Juni 2024 (0:00 Uhr MESZ) bis zum 24. Juni 2024 (24:00 Uhr MESZ) stattfand, das erforderliche Quorum mit 54,45% des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Inhaber ihrer 2018/2024 Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A3LJCA6) erreicht wurde. Die Gegenanträge zu Punkt 1 und Punkt 3 - 6 der ursprünglich vorgeschlagenen Beschlüsse, die von einer Ad-hoc-Gruppe von Anleihegläubigern (Ad-hoc-Gruppe) initiiert wurden, erreichten ein Quorum von 51,19% des ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Gegenanträge und die damit vorgeschlagenen Beschlüsse wurden von der Gesellschaft im Hinblick auf eine grundsätzliche Einigung mit der Ad-Hoc-Gruppe über einen allgemeinen Transaktionsrahmen verfolgt und unterstützt. Die folgenden Beschlüsse wurden mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst: Punkt 1 - Änderung von § 5 der Anleihebedingungen (Fälligkeit, Rückzahlung, vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen, nach Wahl der Emittentin oder der Anleihegläubiger), wie über den Gegenantrag vorgeschlagen, wurde mit 96,78% der abgegebenen Stimmen angenommen; Punkt 2 - Änderung von § 4 (Zinsen), wie von der Gesellschaft vorgeschlagen, erreichte 4,47% und wurde damit abgelehnt; Punkt 3 - Änderung von § 8 (Verzugsfälle), wie im Gegenantrag vorgeschlagen, wurde mit 96,78% der abgegebenen Stimmen angenommen; Punkt 4 - Änderung von § 9 der Anleihebedingungen (Zusätzliche Verpflichtungen) und damit verbundener Verzicht auf ein Kündigungsrecht, wie im Gegenantrag vorgeschlagen, wurde mit 96,78% der abgegebenen Stimmen angenommen; Punkt 5 - Änderung von § 3 (Sicherheit), wie im Gegenantrag vorgeschlagen, wurde mit 96,94% der abgegebenen Stimmen angenommen; und Punkt 6 - Ausgabe von Bezugsrechten zur Zeichnung neuer Schuldverschreibungen gegen Zahlung eines Ausgabebetrages) wurde mit 96,93% der abgegebenen Stimmen angenommen, wie im Gegenantrag vorgeschlagen. Mit der heutigen Beschlussfassung über die Anleihe 2018/2024 wurden wichtige Schritte für eine konsensuale Refinanzierung der Gesellschaft und der R-Logitech-Gruppe eingeleitet, um die Transaktionen unter den in den Abstimmungsunterlagen dargelegten Rahmenbedingungen durchzuführen. Die Abstimmungsunterlagen für die Schuldverschreibungen 2022/2027 (ISIN: DE000A3K73Z7) werden voraussichtlich in Kürze veröffentlicht. Über R-LOGITECH S.A.M.: R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Logistikdienstleister im Rohstoffsektor. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gruppe sind Hafen- und Terminalmanagement sowie Speziallogistik. R-LOGITECH S.A.M. investorrelations@r-logitech.com



28.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com