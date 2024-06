82% Trefferquote für diesen Trade!

Anzeige / Werbung

Saisonaler Top-Trade aus dem RW Striker Portfolio!

Die Sommermonate sind auch im institutionellen Handel meist geprägt von einer Art Urlaubsmodus. Wichtige Entscheidungen und Umschichtungen werden vor oder nach der Ferienzeit vorgenommen, sofern nicht exogene Schocks adhoc Handlungsbedarf verursachen. Kapital fließt in dieser Zeit in 8 von 10 Fällen aus Aktien heraus und in Anleihen hinein. Genau diesen fundamentalen Effekt macht sich eines der 42 Top-Setups aus unserem RW Striker Portfolio zu Nutzen. Die Strategie steigt gemäß Regelwerk am 4.7. zum Handelsbeginn ein (wenn das Datum auf ein Wochenende fällt, dann am unmittelbar folgenden Handelstag zum Handelsende) und steigt zum Handelsschluss am 25.8. aus.

Die Kennziffern sind absolut beeindruckend, wie Sie sehen können. Und das ganz ohne jegliche Filterung oder Optimierungsschritte. Mit 81,8% Trefferquote und einem durchschnittlichen Gewinn pro Trade von 1800 Euro, sowie einem Profit Factor von 11,8!!! brilliert dieses Top-Setup.

Das RW Striker Portfolio umfasst 42 Setups, die saisonal-zyklische, wie auch Trend-Strategien beinhalten. Die hier enthaltenen Strategien haben außergewöhnlich hohe Treffer- und Auszahlungsquoten (Gewinn je Trade), schwanken dabei aber nur geringfügig (minimaler Draw Down), so dass sich der Ansatz auch für Trader mit kleinen Konten optimal umsetzen lässt. Der durchschnittliche Gewinn pro Jahr liegt bei 48.441$ bei 30.000$ Kontogröße. Skalierbarkeit ist gegeben und besonders auch mit Hebelzertifikaten möglich. Am 1.7. haben wir unser Auftakt-Webinar und bald darauf startet die Umsetzung. Immer zum Monatsende werden zudem die den getätigten Trades zugrunde liegenden Strategien offengelegt (Unterlagen zur lebenslangen Nutzung).

50% Rabatt für Frühbucher JETZT sichern!

Für Frühbucher bieten wir eine Ermäßigung von 50% gegenüber dem regulären Preis. Infos und Buchung hier: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/striker/

Im RW Striker Portfolio handeln wir in der Hebelzertifikate-Variante gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/

Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader

Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002747026,2455711