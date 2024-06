Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Xlife Sciences AG: Erfolgreiche Generalversammlung und neue Handelszeiten am Sparks-Segment der SIX



28.06.2024 / 18:00 CET/CEST





28. Juni 2024, Zürich - Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS), ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Kommerzialisierung von Technologien und Therapien im Life-Science-Bereich, hat ihre ordentliche Generalversammlung am 28. Juni 2024 in Zürich erfolgreich durchgeführt. Insgesamt 3'059'977 stimmberechtigte Aktien, die 53.65% des gesamten Aktienkapitals entsprechen, waren vor Ort vertreten. Es wurde allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. David L. Deck, Präsident des Verwaltungsrates der Xlife Sciences AG, kommentierte: «Wir danken allen unseren geschätzten Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen. Zurückblickend auf das abgeschlossene Geschäftsjahr konnten wir signifikante Meilensteine erreichen. Zudem möchte ich mich auch bei allen Projektgesellschaften und dem Xlife Sciences Team für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken.» Oliver R. Baumann, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats, fügte hinzu: «Der Verwaltungsrat, das Management-Team und alle Mitarbeitenden unserer 25 Projektgesellschaften engagieren sich weiterhin dafür, Werte für sämtliche Stakeholder der Xlife Sciences AG zu schaffen. Zu den Fortschritten, die wir im ersten Halbjahr 2024 erzielt haben, gehören unter anderem die Kommerzialisierung der KI-gestützten Software «Prostate.Carcinoma.ai» für die Radiologie (FUSE-AI GmbH), den strategischen Zusammenschluss zwischen palleos healthcare GmbH und OCT Clinical GmbH sowie die Erweiterung der Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde von Abu Dhabi sowie Partnerschaften mit Thermo Fisher Scientific und Masdar City.» Zudem freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass die SIX Swiss Exchange AG die Handelszeiten im Handelssegment «Sparks» ab dem 1. Juli 2024 normalisieren wird. Dies ermöglicht unseren Aktionärinnen und Aktionären von 9:00 Uhr bis 17:20 Uhr (MEZ), mit einer Schlussauktion von 17:20 Uhr bis 17:30 Uhr (MEZ) und dem anschließenden Handel zum Schlusskurs bis 17:40 Uhr (MEZ) zu handeln. Diese Anpassung soll die Handelsaktivitäten optimieren und vor allem institutionellen Anlegern den Einstieg erleichtern. Weitere Details sind der SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 17/2024 zu entnehmen. Finanzkalender Halbjahresbericht 2024 19. September 2024

Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zürich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch , www.xlifesciences.ch ,

Handelsregister Zürich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.



