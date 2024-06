CHARLOTTE, N.C., 27. Juni 2024 - Das integrierte Betriebsunternehmen Honeywell, welches zahlreiche Branchen und Geographien bedient, hat angekündigt, seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal vor der Eröffnung des Nasdaq-Aktienmarktes am Donnerstag, dem 25. Juli, zu veröffentlichen. Im Anschluss ist eine Telefonkonferenz für 8:30 Uhr EDT geplant. Interessierte können die Live-Übertragung der Präsentation mitsamt dazugehörigen Materialien, welche vorab bereitgestellt werden, auf der Webseite des Unternehmens verfolgen. In diesem Zusammenhang soll auch die Plattform Honeywell Forge IoT hervorgehoben werden, welche im Zentrum von Trends wie Automatisierung, Zukunft der Luftfahrt und Energiewende steht.

Rechtsansprüche gegen Produkthaftung

Parallel dazu sehen sich das Unternehmen und weitere Hersteller, darunter DuPont und 3M, mit einer Klage konfrontiert, die von Feuerwehrkräften aus Connecticut eingereicht wurde. Diese behaupten, dass die Schutzkleidung mit PFAS, als "Ewigkeitschemikalien" bekannt, belastet ist. Diese Chemikalien stehen im Verdacht, Krebs sowie weitere Gesundheitsrisiken auszulösen, und werden eher im menschlichen Körper wie auch in der Umwelt abgebaut. Die Betroffenen argumentieren, dass die Schutzkleidung unter Einfluss von Wärme und Schweiß diese gefährlichen Stoffe freisetzt, was die Gesundheitsrisiken beträchtlich steigert. Obwohl die genannten Firmen bisher jegliches Fehlverhalten abgestritten haben, erreichten vergangenes Jahr Vergleiche in Milliardenhöhe bezüglich Ansprüchen, die die Kontamination von Trinkwasser durch PFAS-haltige Produkte zum Gegenstand hatten.

Honeywell Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...