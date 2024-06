Überlingen/Weimar (ots) -Ausgezeichnete Beratungsqualität: 108 Beratungshäuser erhalten dieses Jahr das TOP CONSULTANT-Siegel. Christian Wulff wird den neuen Top-Consultants dazu auf der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am Freitag, 28. Juni, in Weimar persönlich gratulieren. Der frühere Bundespräsident und Ministerpräsident begleitet den zum 15. Mal ausgetragenen Beraterwettbewerb als Mentor.Dreh- und Angelpunkt bei TOP CONSULTANT ist die Frage, wie gut die teilnehmenden Beratungsunternehmen ihre mittelständischen Kunden beraten. Im Auftrag von compamedia überprüfte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) dies anhand einer wissenschaftlichen Kundenbefragung: Die Teilnehmer hatten im Vorfeld Referenzkunden aus dem Mittelstand benannt. Diese wurden dann von der WGMB dazu befragt, wie zufrieden sie mit der gebotenen Beratungsleistung waren. Auch interessierte die WGMB, ob die Referenzkunden das jeweilige Beratungshaus weiterempfehlen würden (siehe Prüfkriterien (https://www.top-consultant.de/teilnahme/pruefkriterien/)).108 der 132 teilnehmenden Beratungshäuser überzeugten in dem Auswahlverfahren und tragen ab sofort das TOP CONSULTANT-Siegel.Christian Wulff, Mentor von TOP CONSULTANT, beeindruckt die Art und Weise, wie die Top-Consultants Herausforderungen angehen: "Bei Begegnungen mit den Beraterinnen und Beratern fällt mir oft deren Spirit auf", sagt Christian Wulff. "Das sind Menschen, die nicht nörgeln oder klagen, sondern in einem Problem eine Chance sehen."Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, leitet gemeinsam mit Bianka Knoblach die WGMB. Die beiden entscheiden im Rahmen des Auswahlverfahrens darüber, wer das TOP CONSULTANT-Siegel erhält. "Wir analysieren, wie gut die Berater auf die speziellen Bedürfnisse von Mittelständlern eingehen", sagt Professor Fink.Pro Größenklasse wird zusätzlich ein "Berater des Jahres" ermittelt - das Unternehmen, das den ersten Platz in seiner Größenklasse belegt. Die Platzierungen:Größenklasse der Beratungsunternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern:1. MSP Management Support Partners GmbH & Co. KG, 82031 Grünwald2. Unternehmensberatung R2AH ANDERS ERFOLGREICH Holger Reuschling, 61231 Bad Nauheim3. Qualitätswandel Dana Graupner GmbH, 18356 PruchtenGrößenklasse der Beratungsunternehmen mit 11 bis 50 Mitarbeitern:1. b-k-p Consulting GmbH, 61476 Kronberg2. M&L AG, 60528 Frankfurt am Main3. agilimo Consulting GmbH, 63820 ElsenfeldGrößenklasse der Beratungsunternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern:1. EY-Parthenon, 40213 Düsseldorf2. Arthur D. Little GmbH, 60600 Frankfurt am Main3. H&Z Unternehmensberatung AG, 80333 MünchenAusführliche Unternehmensporträts aller geehrten Unternehmen sowie begleitendes Bildmaterial finden sich auf der Website des Wettbewerbs (https://www.top-consultant.de/).Über den Beratervergleich TOP CONSULTANTEntscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Bewerben können sich insbesondere Management-, IT- und Personalberater. Die wissenschaftliche Leitung des von compamedia seit 2010 organisierten Unternehmensvergleichs liegt in den Händen von Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.Pressekontakt:Leiter UnternehmenskommunikationSven KamerarTel. 07551-9498633Mail presse@compamedia.deOriginal-Content von: compamedia GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32024/5812205