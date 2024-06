"Die Zeichen für ein Auftauen des Marktes für Börsengänge in Deutschland stehen gut", sagte Martin Steinbach, Partner bei EY, als Douglas im März den IPO wagte. Doch Steinbach lag schief. So gab es in Deutschland im Q2 keinen einzigen Börsenneuzugang, obwohl gleichzeitig die Anzahl der europäischen IPOs lt. "EY IPO Barometer" um 10% auf 69 stieg. Das Emissionsvolumen der europäischen IPOs verdreifachte sich und lag im Q2 mit 9 Mrd. Dollar sogar auf US-Niveau, während China leicht zurückfiel. Wir fragen Experten: Kann Deutschland aufholen? "Mit den beiden Prime Standard IPOs von Renk und Douglas war die IPO-Aktivität in Deutschland im ersten Halbjahr deutlich verhaltener, als ursprünglich erwartet", analysiert Christian Eiteneyer, Head of Corporate ...

