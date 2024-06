DJ Aktien Schweiz gehen knapp behauptet in Wochenende

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat zum Ende der Woche knapp behauptet geschlossen. Geprägt wurde der Handel an den europäischen Börsen von Umschichtungen angesichts des Halbjahres-Ultimos.

Gesprächsthema war vor allem die erste Runde der Parlamentswahlen in Frankreich am Wochenende. Europas Finanzmärkte belastet die Sorge, die notwendige Konsolidierung der Staatsfinanzen in Frankreich könnte nach einem Wahlsieg der Rechten oder Linken ausbleiben. Auch das TV-Duell zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem Herausforderer Donald Trump lieferte Gesprächsstoff. Biden habe dabei keinen guten Eindruck hinterlassen.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 11.994 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17,98 (zuvor: 15,72) Millionen Aktien.

Eine klare Präferenz bei den Anlegern ließ sich am letzten Handelstag im ersten Halbjahr nicht erkennen. Gut gefragt waren Partners Group. Die Aktie legte um 1,5 Prozent zu. Auch Swisscom (+1,1%) und Lonza (+0,7%) verzeichneten deutlichere Aufschläge.

Bei den Pharmariesen stiegen Novartis um 0,8 Prozent. Die Titel von Roche hinkten mit Abschlägen von 0,4 Prozent hinterher. Die Aktie des dritten Schwergewichts, Nestle, büßte 0,5 Prozent ein.

Tagesverlierer waren Givaudan mit einem Minus von 2,1 Prozent, gefolgt von Richemont (-1,2%) und Geberit (-1,2%).

June 28, 2024 11:49 ET (15:49 GMT)

