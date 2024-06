Kryptomarkt beendet Korrektur! - Diese 3 Coins haben jetzt die Chance auf x25

Die letzten Wochen waren eine nervenaufreibende Zeit für die meisten ambitionierten Kryptoanleger. Erst ging praktisch jeder davon aus, dass der Bull Run bereits mit einem Fuß in der Tür steht, was aber stattdessen kam, war eine anhaltende Korrektur, die den Bitcoin von seinem Allzeithoch im März dieses Jahres bei 73.750 Dollar um über -20 % nach unten drückte. Noch schlimmer war die Situation bei den Meme-Coins.

Gerade die Coins wie $PEPE der $WIF, die zu den größten Highflyern des Jahres gehörten, haben um -30 %, -40 % und manche sogar noch deutlich stärker korrigiert. Nach einem langwierigen Hin und Her scheint es nun aber so, als hätte der Markt endlich seinen Boden gefunden. In den letzten Tagen schafften einige Coins regelrechte Erholungsrallyes. Vieles deutet darauf hin, dass diese Entwicklung anhalten könnte, weshalb viele Anleger wieder nach Meme-Coins mit enorm hohem Potenzial suchen. Derzeit machen dabei vor allem 3 Coins von sich reden.

(Der Bitcoin hat im Zuge der letzten Korrektur -20 % von seinem Allzeithoch verloren, scheint nun aber beim EMA 200 seinen Boden gefunden zu haben - Quelle: Tradingview.com)

Spiel, Spaß und Geld verdienen - Diese Chancen bietet Playdoge

Playdoge ($PLAY) befindet sich erst seit wenigen Wochen im Presale und konnte dort bereits Rekorde brechen. Obwohl der Coin bisher am Markt als absoluter Geheimtipp gilt, konnten bereits über 2,2 Mio. Dollar an Investorengeldern eingesammelt werden. Und das dürfte bald noch deutlich mehr werden, denn allein der X-Account ist in den letzten Wochen um tausende neue Abonnenten angewachsen. Das bedeutet wohl, dass der Coin nicht lange so unbekannt bleiben wird und spätestens zum Start explodieren könnte. Verschiedene Analysten haben bisher verschiedene Prognosen für $PLAY und diese schwanken von "der Chance auf x25" bis zum "nächsten Coin, der Millionäre erschaffen könnte."

Klicke hier, um alle Details zu $PLAY zu erfahren.

Neben seiner Eigenschaft als Coin mit extrem hohem Gewinnpotenzial erfüllt $PLAY auch seinen Zweck. Der Meme-Coin bildet nämlich den In-Game-Coin zu einem Spiel, das eindeutig an die altbekannten Tamagotchis der 90er-Jahre angelegt ist. In diesem geht es darum, dass Spieler sich um ihr Haustier, einen "Doge" gut kümmern und dafür über Play-to-Earn $PLAY-Token erhalten. Auch eine Staking-Funktion ist in den Coin integriert, wobei Investoren von einem enorm hohen jährlichen APY, die derzeit bei +121 % liegt, profitieren. Dieser Wert sinkt zwar noch, wenn mehr Käufer ihre Token staken, kann sich aber auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln, da laut Tokenomics von Anfang an ein Teil des Gesamtangebots für Staking-Renditen reserviert wurde. Derzeit können Anleger noch preiswert in $PLAY investieren, allerdings steht in unter 24 Stunden die nächste Preiserhöhung an, weshalb sich Anleger beeilen sollten, wenn sie das volle Potenzial von Playdoge nutzen möchten.

Jetzt $PLAY vor der nächsten Preiserhöhung kaufen.

Leichte Verfügbarkeit und CEX-Listing geplant: Das ist Base Dawgz

Base Dawgz ($DAWGZ) ist ebenso wie Playdoge ein innovativer Meme-Coin, der noch im ICO erhältlich ist. Aber seine Stärken liegen in einem vollkommen anderen Bereich. Denn Base Dawgz ist ein Multichain-Coin. Das bedeutet, er kann neben der Base-Blockchain, auf der er aufgelegt ist, auch auf den Blockchains von Ethereum, Solana, Avalanche und der Binance Smart Chain gehandelt werden. Diese leichte Verfügbarkeit gepaart mit den schnellen und günstigen Transaktionen dürften dazu führen, dass $DAWGZ schon beim Start ein überdurchschnittliches Handelsvolumen aufweisen könnte. Dadurch könnte wiederum ein Listing an zentralen Börsen wie Binance oder Coinbase erfolgen, was kleinen Coins im Regelfall zu fantastischen Kursschüben verhilft.

Hier findest du die Website von Base Dawgz.

Auch $DAWGZ könnte laut Analysten ein Potenzial von bis zu x100 nach dem Start haben. Sollte tatsächlich das in der Roadmap angestrebte Listing bei Binance und/oder Coinbase erfolgen, könnten da noch deutlich mehr Gewinne möglich sein. Direkt beim Start wird der Liquidity-Pool von $DAWGZ gesperrt werden, wodurch Anleger wissen, dass der Coin ein sicheres und seriöses Investment ist und es sich nicht um Scam handelt, wie das bei Meme Coins häufig der Fall ist.

Klicke hier und investiere jetzt in $DAWGZ.

Lernen und zugleich Geld verdienen - Das ist $99BTC

Kaum eine Ausbildungsplattform hat in den letzten Jahren am Kryptomarkt eine so große Anhängerschaft gefunden wie 99Bitcoins. 700.000 Abonnenten allein am Youtube Channel, 2,8 Mio. im Newsletter und 79 Stunden Ausbildungsinhalte über den Kryptomarkt. Das ist es, was 99Bitcoins zu bieten hat. Doch dazu kommt jetzt noch mehr! Denn schon bald bringt 99Bitcoins seinen eigenen Coin, den $99BTC-Token, auf den Markt. Dieser wird seinen Investoren nicht nur exklusive Events und Ausbildungsinhalte frei, sondern enthält auch eine Learn-to-Earn-Funktion. In dieser werden Trader und Investoren dafür bezahlt, dass sie ihr Wissen um den Handel mit Kryptowährungen erweitern. Sozusagen also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

Jetzt mehr über 99Bitcoins erfahren.

($99BTC konnte aufgrund seiner treuen Community bereits 2,3 Mio. Dollar einsammeln - Quelle: presale.99bitcoins.com)

Bisher ist der Launch von $99BTC ein offenes Geheimnis in der Kryptoszene. Da 99Bitcoins allerdings eine riesige Reichweite besitzt und gerade erst beginnt, das ICO richtig zu promoten, dürfte das nicht mehr lange so bleiben. Analysten beziffern das Potenzial von $99BTC mit x25 oder mehr, wodurch der Token im nächsten Bull Run zu den absoluten Highflyern gehören und seinen Anlegern eine Menge Geld bescheren könnte.

Steigt der $99BTC-Kurs bald um das 25-fache? Jetzt rechtzeitig einsteigen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.