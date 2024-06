Straubing (ots) -



Beharrt Biden auf seiner Kandidatur - und danach sieht es im Moment aus -, bleibt den Demokraten nur, sich weiter hinter ihrem Mann zu versammeln und ihn nach Kräften zu unterstützen. Dann heißt es, bei PR-Beratung und Coaching noch einmal kräftig nachzulegen. Diesen Wahlkampf werden weniger die Inhalte als das Image zweier alter Männer in der Öffentlichkeit entscheiden. Im März hatte Joe Biden mit seiner Rede an die Nation noch einen starken Auftritt hingelegt. Beim TV-Duell jedoch versagten ihm die Kräfte. Passiert ihm das noch einmal, ist die Präsidentschaftskandidatur für ihn gelaufen. Dann kehrt der Demagoge Trump nicht nur zum Leidwesen der US-Demokratie an die Macht zurück.



