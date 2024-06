The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.06.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.06.2024



ISIN Name

AU000000GUD2 G.U.D. HLDGS LTD

CA02632Q1046 AMERICAN FUEL FUTURE CORP

CA3499151080 FORTUNA SILVER MINES INC.

CA95770E1079 WESTERN ATLAS RES. O.N.

DE000A1YCMM2 SOLARWORLD AG O.N.

LU0348461897 DEKALUX-BIOTECH TF

US45822R1014 INTELGENX TECHN.DL-,00001

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken