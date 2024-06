Base-Meme-Coin Base Dawgz erreicht 2,25 Mio. $ - beste Wahl im Bullenmarkt?

Der neue Meme-Coin Dawgz ($DAWGZ) hat sich trotz einer marktbreiten Schwäche zuletzt weiter behauptet und seit ihrer Einführung vor weniger als einem Monat schon rund 2,25 Millionen Dollar eingesammelt. Mit dem erneuten Aufschwung im Meme-Marktsegment richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf potenzielle Stärke, wobei auch neue Meme-Coins immer wieder eine heiße Wahl sind.

Ein spannendes Projekt ist hier Base Dawgz - ein Meme-Coin, der das Potenzial hat, in die Fußstapfen von Brett ($BRETT) zu treten oder diesen sogar zu übertreffen. Die wachsende Community und die bullische Dynamik im Presale von Base Dawgz haben auch die Fans anderer Meme-Coins aufmerksam gemacht.

Der Vorverkauf von $DAWGZ läuft weiterhin, wobei der Einstiegspreis von 0,00479 US-Dollar bereits auf 0,005534 US-Dollar gestiegen ist. Angesichts dieser Entwicklung sollten Anleger schnell handeln, wenn sie maximale Buchgewinne erzielen wollen. Denn in gut drei Tagen kommt es schon zur nächsten Preiserhöhung. Der Erfolg und das wachsende Interesse an Base Dawgz unterstreichen das Potenzial des Meme-Coins, eine führende Rolle im spekulativen Marktsegment einzunehmen. Base Dawgz geht im Juni 2024 viral.

Kommt die nächste Meme-Coin-Saison?

Nach einem wochenlangen Abschwung, der Ende Mai begann, erleben Meme-Coins ein Comeback.

Allerdings könnte die Wahl etablierterer Token potenzielle Gewinne begrenzen, da ein Großteil ihrer Preisbewegungen bereits stattgefunden hat. Die Bewertung ist hoch, die Downside wächst. Diese Token könnten also schon fast ihr volles Potenzial erreicht haben. Daher ist die Suche nach weniger beachteten Token eine vielversprechendere Option für massive Gewinne. Diese neuen Token müssen jedoch bestimmte Merkmale aufweisen, um bei der Krypto-Community Anklang zu finden. Denn nicht jeder Meme-Coin würde sich gut entwickeln.

Ein gemeinsames Thema unter den Top-Meme-Coins ist ihr Fokus auf Hunde. Coins mit Hundemotiven haben sich einen beachtlichen Anteil von rund 75 Prozent an der Marktkapitalisierung der Meme-Coins gesichert, die insgesamt deutlich über 40 Milliarden Dollar beträgt. Besonders beliebt sind dabei Shiba Inu-Hunde, inspiriert durch den Erfolg von Dogecoin ($DOGE). Rund um Dogecoin entstand also ein ganzes Ökosystem.

Ein weiteres entscheidendes Element für den Erfolg der Meme-Coins ist das Wachstum der Community. Projekte mit florierenden Communities gewinnen nicht nur an Dynamik, sondern auch an breiterer Marktbekanntheit, was ihren Erfolg schnell antreibt. Base Dawgz kombiniert diese Erfolgsfaktoren: mit einem abenteuerlichen Shiba Inu-Maskottchen und der Unterstützung der dynamischen Base-Chain-Community tendiert DAWGZ bullisch.

Base explodiert stärker als Solana - jetzt in DAWGZ investieren?

Base hat Solana zuletzt als bevorzugte Plattform für die Einführung von Meme-Token abgelöst. Trotz Solanas bisheriger Dominanz hat das jüngste Dencun-Upgrade von Ethereum Base hinsichtlich Transaktionsgeschwindigkeit und Kosteneffizienz einen Vorteil verschafft. Dies macht Base zur neuen idealen Wahl für die Einführung von Token im Meme-Coin-Sektor.

Ein klarer Hinweis auf die schwächere Position von Solana zeigt sich im Vergleich der Marktkapitalisierungen seiner Token $BONK und $BRETT. Vor kurzem überholte $BRETT kurzzeitig $BONK.

Der Total Value Locked (TVL) bietet einen weiteren Beleg für die aufstrebende Position von Base. Daten von DefiLlama zeigen, dass Base in weniger als einem Jahr auf einen TVL von 1,56 Milliarden Dollar angewachsen ist, während Solana bei 4,41 Milliarden Dollar steht. Solana hat seinen TVL-Höchststand seit 2021 nicht mehr erreicht. Base erreicht ein Rekordhoch nach dem Nächsten.

Da Solana also zunehmend Marktanteile an Base verliert, eröffnen sich für Base-Tokens neue Chancen.

Base Dawgz könnte der nächste große Erfolg auf der Base-Chain werden und auf die parabolische Entwicklung bei BRETT folgen. Anders als viele andere Tokens ist Base Dawgz nicht auf eine Blockchain beschränkt, sondern möchte eine Präsenz über mehrere Chains hinweg aufbauen. Der $DAWGZ-Token wird auf Base geprägt und kann dank der Wormhole- und Portal Bridge-Technologie über Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche gehandelt werden.

Durch die Präsenz auf mehreren Chains wird also höhere Liquidität freigesetzt, was den Handel erleichtert.

Attraktive Belohnungen für die Community

Das Wachstum der Community ist entscheidend für den Erfolg von Meme-Coins, Base Dawgz versteht dies ebenso wie Brett. Das Team hat laut Website und Roadmap einen intelligenten Plan entwickelt, um das Wachstum anzukurbeln und DAWGZ immer bekannter zu machen. Um seine Community zu stärken und den Vorverkauf zu unterstützen, startet Base Dawgz ein Belohnungsprogramm. Mitglieder werden ermutigt, Inhalte über Base Dawgz in ihren sozialen Medien zu teilen. Für jedes geteilte Meme und jeden Beitrag erhalten sie Punkte, die sie nach Abschluss des Vorverkaufs gegen zusätzliche $DAWGZ-Token eintauschen können - eine Belohnung für ihre Treue. Dieses Refer-2-Earn könnten die Viralität weiter antreiben.

Vielleicht ist dies der Grund, warum Base Dawgz seine Followerzahl auf X auf 4.000 innerhalb kürzester Zeit vervielfacht hat und immer mehr Kapitel in den Presale fliegt.

Auch die Analysten von Coincierge sehen bei Base Dawgz einen Meme-Coin mit Potenzial:

DAWGZ kaufen und staken: Start des Staking-Programms steht bevor

Base Dawgz hat 20 Prozent seines gesamten Token-Angebots von 8,45 Milliarden, also 1,69 Milliarden Token, für den Vorverkauf reserviert. Staking-Funktionen werden bald freigeschaltet, mit weiteren 20 Prozent des Token-Angebots reserviert. Damit können Anleger einfach DAWGZ kaufen und staken. Passives Einkommen wird schon im Presale möglich.

Um am Vorverkauf teilzunehmen, besuchen Interessenten die Website von Base Dawgz und verbinden ihr Wallet. Da es sich um ein Multi-Chain-Netzwerk handelt, können Käufer ihr bevorzugtes Netzwerk aus Base, Ethereum, Solana, Avalanche oder BSC wählen. Benutzer können Token mit Base (ETH, USDC), ETH (ETH/USDT), SOL, BSC (BNB/USDT) oder AVAX kaufen.

