Apple hat bei der Entwicklerkonferenz WWDC in diesem Monat die mit Spannung erwartete KI-Strategie präsentiert und damit für Begeisterung bei den Anlegern gesorgt. Die Aktie hat kurz darauf erstmals die 200-Dollar-Marke geknackt und bei 220,20 Dollar ein neues Rekordhoch markiert. Das wiederum bringt nun viele Analysten unter Zugzwang.In die lange Liste der Upgrades und Kurszielerhöhungen der vergangenen Wochen reiht sich am Freitag auch Martin Yang von der US-Investmentbank Oppeneheimer ein. In ...

