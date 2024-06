Es liegt wohl in der Natur der Sache, dass Aktionäre immer wieder manchen Schreckmoment verkraften müssen. Auch dieser Tage gibt es davon mehr als genug. Manchmal ist es aus Anlegersicht nicht weiter schlimm. In einigen Fällen sind aber auch deutliche Auswirkungen auf den Aktienkurs zu spüren.Als ich beim "Handelsblatt" die Schlagzeile las, dass am Tesla-Werk in Grünheide eine Bombe gefunden wurde, dachte ich schon an eine völlige Eskalation der Aktivisten, die sich in der näher in einem Protestcamp niedergelassen haben. Doch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...