Analysten sicher: "Ethereum wird dieses Jahr 6.500 Dollar erreichen"

Die großen Hoffnungen für den Kryptomarkt und Ethereum ruhen zweifellos nach wie vor auf den (wahrscheinlich) bald handelbaren Ether-ETFs. Noch weiß niemand genau, wann diese kommen und welche Auswirkungen sie wirklich auf das Marktgeschehen entfalten werden. Als Datum wird immer öfter der 2. Juli von verschiedenen - üblicherweise gut informierten - Analysten wie Eric Balchunas genannt. Aber ob das wirklich eintritt, wurde bislang nicht bestätigt.

Der ganze Markt scheint sich derzeit mit Theorien und Thesen zu den börsengehandelten Ether-Fonds zu überschlagen. Jeden Tag liest man auf X (ehemals Twitter) neue Gerüchte oder Vermutungen, aber handfeste Informationen dringen derzeit eher selten durch. Nun werden neue Prognosen vom dänischen Research-Unternehmen Steno Research aufgestellt. Das auf Kryptowährungen spezialisierte Analysten-Haus glaubt, dass die Ethereum-ETFs schon bald enorme Auswirkungen auf den Kurs von $ETH haben könnten.

.@stenodata says $ETH could reach $6,500 later this year on the back of strong spot ETF inflows and other positive factors. @willcanny99 reports.https://t.co/OSYBesLdfA - CoinDesk (@CoinDesk) June 28, 2024

Schaffen die Ether-Fonds Nettozuflüsse von 20 Mrd. Dollar in den ersten Monaten?

Das Analystenteam von Steno Research glaubt, dass die Ethereum-ETFs schon innerhalb von nur 12 Monaten nach dem Start Nettozuflüsse von 15 Mrd. bis 20 Mrd. Dollar verzeichnen könnten. Das ist deutlich weniger als die Zuflüsse in den Bitcoin-Spot-ETF. Da Ethereum mit 407 Mrd. Dollar eine deutlich kleinere Marktkapitalisierung als der Bitcoin mit 1,2 Billionen Dollar hat, wären die Auswirkungen der 20 Mrd. dennoch deutlich spürbar im Kurs von $ETH. Damit, so glaubt auch das Analystenteam von Steno Research, könnte der Kurs von Ether auf neue Höchststände steigen.

(Die Marktkapitalisierung von $ETH ist mit 407 Mrd. Dollar deutlich geringer als die von $BTC mit 1,2 Billionen Dollar - Quelle: coinmarketcap.com)

Knackt Ethereum noch dieses Jahr die 6.500 Dollar?

Das Kursziel von Ethereum geben die kopenhagener Analysten ziemlich genau bei 6.500 Dollar an. Aus derzeitiger Sicht wäre dieses Kursniveau +89 % entfernt. Eine Bewegung, die in einem ordentlichen Bullenmarkt rasch vollzogen werden könnte. Aus diesem Gesichtspunkt scheint das Kursziel von 6.500 Dollar durchaus realistisch und sogar eher konservativ zu sein. Viele andere Analysten haben Kursziele von 8.000 oder sogar 10.000 Dollar angegeben. Es ist interessant, wie weit die Schätzungen über die tatsächlichen Auswirkungen der Ethereum-ETFs tatsächlich auseinanderliegen. Ein neues Allzeithoch wäre aber in jedem Fall erreicht. Das bisherige ATH liegt im Jahre 2021 bei 4.891,70 Dollar.

(Für das Kursziel von 6.500 Dollar müsste Ethereum über +89 % steigen und ein neues Allzeithoch markieren - Quelle: Tradingview.com)

Es wird spannend zu sehen sein, wann die Rallye auf neue Höchststände in Ethereum beginnt und ob sie den Kurs tatsächlich in neue Höhen führt, auch wenn das sehr wahrscheinlich ist. Eine Verdoppelung des Kapitals könnte in $ETH also zumindest laut den Analysten von Steno Research wirklich möglich sein.

(Die ausführliche Roadmap von $DAWGZ zeigt ein Listing an den großen zentralen Börsen als Ziel an - Quelle: basedawgz.com)

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.