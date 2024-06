Plug Power Inc., ein Pionier im Bereich der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie, kündigt an, die neuen Steuergutschriften des Inflationsbekämpfungsgesetzes in Höhe von bis zu 3 Dollar pro Kilogramm für sauber produzierten Wasserstoff in Anspruch zu nehmen, was die Produktionskosten signifikant senken und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber fossilen Brennstoffen erhöhen könnte. Dies ist Teil der Strategie der USA, um sauberen Wasserstoff als Mittel zur Dekarbonisierung der Industrie und als Antwort auf den Klimawandel zu fördern. Das Unternehmen strebt an, seine Produktionskapazitäten durch geplante neue Anlagen im ganzen Land zu erweitert, zusätzlich zu den bestehenden Einrichtungen in Tennessee und einer neuen Anlage in Louisiana, die bis Ende 2024 in Betrieb genommen werden soll.

Strategie für saubere Energie

In der Absicht, seine finanziellen Aussichten zu verbessern und einen nachhaltigen Energiesektor zu unterstützen, hat sich das Unternehmen verpflichtet, die Vorteile der Steuergutschriften effektiv zu nutzen. Diese Ankündigung steht in Verbindung mit einer Reihe von Initiativen von Plug Power, die auf eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft abzielen. Trotz einer bescheidenen Umsatzsteigerung von 3,94% im letzten Jahr stand die Gewinnmarge des Unternehmens bei -62,68%, was auf Herausforderungen bei der Rentabilität hindeutet. Dies könnte Investoren dazu veranlassen, die langfristigen Aussichten genauer zu analysieren, trotz der strategischen Pläne, sich als führender Hersteller im sauberen Wasserstoffsektor zu etablieren.

