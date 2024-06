DJ PTA-Adhoc: Pflege.Digitalisierung Invest AG: Abschreibung zum 31.12.2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/28.06.2024/22:30) - Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 der Pflege.Digitalisierung Invest AG wurde eine Bewertung der wesentlichen Beteiligung (Recare PPM Holding GmbH ("Recare")) vorgenommen. Bei dieser Bewertung wurde eine Abschreibung auf das Bewertungsniveau der Konzernbilanz des Mutterunternehmens, Deutsche Balaton AG, in Höhe von rund EUR 3,2 Mio. in der Einzelbilanz vorgenommen. Diese Abschreibung ist nicht cash-wirksam. Dadurch resultiert für die Gesellschaft ein Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 3,3 Mio. für das Geschäftsjahr 2023.

Die Bewertung erfolgte nach konservativen Bewertungsgrundsätzen. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag konnten dabei nicht mehr berücksichtigt werden. Der Vorstand der Gesellschaft ist nach wie vor davon überzeugt, dass Recare nach Durchdringung des Marktes ein erhebliches Wachstumspotenzial aufweist und rechnet daher künftig mit Werterholungen.

Heidelberg, 28.06.2024

Pflege.Digitalisierung Invest AG Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Pflege.Digitalisierung Invest AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Yannick Wendt Tel.: +49 6221 649 24 0 E-Mail: Wendt@deutsche-balaton.de Website: www.pflegedigi.de

ISIN(s): DE000A3DE6N3 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2024 16:30 ET (20:30 GMT)