JinkoSolar, ein weltweit agierender Hersteller von Solarmodulen, hat die Rückkäufe eigener Aktien fortgesetzt. Im Rahmen des aktuellen Rückkaufprogramms wurden etwa 4,5 Millionen ADSs für rund 110,7 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Das am 6. Juli 2022 angekündigte Programm wurde am 20. Dezember 2023 bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Momentan sind noch etwa 89,3 Millionen US-Dollar für weitere Käufe unter diesem erweiterten Programm vorgesehen. Zukünftige Erwerbungen sollen in Abhängigkeit von Marktbedingungen und unter Beachtung der Regelungen, darunter die Rule 10b-18 und Rule 10b5-1 des Securities Exchange Act von 1934, erfolgen. JinkoSolar, mit 14 Produktionsstätten weltweit und 26 ausländischen Tochtergesellschaften, fokussiert auf verschiedene Marktsegmente und setzt mit seinem Kapitaleinsatz ein klares Zeichen an die Aktionäre bezüglich des Unternehmenswertes.

Weiteres Unternehmenswachstum

Die Firma berichtete zudem von einem signifikanten Anstieg der Modullieferungen im ersten Quartal 2024, bei dem das Nettoeinkommen auf 84,4 Millionen US-Dollar anstieg. Mit seinen innovativen Solarzellen, die eine Rekordeffizienz erreicht haben, und der erfolgreichen Zertifizierung seiner 2000-Volt EAGLE® Module setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Branche. Während der Aktienkurs in den vergangenen sechs Monaten unter Druck stand, deutet ein niedriges Preis-Buch-Verhältnis und attraktives KGV darauf hin, dass die Aktiva des Unternehmens möglicherweise vom Markt unterschätzt werden. Investoren, die eine Vertiefung ihrer Analyse suchen, finden weitere Einblicke auf spezialisierten Plattformen, um informierte Entscheidungen zu treffen.

